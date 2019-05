Musso: "Futuro? Sto bene a Udine, ma nel calcio mai dire mai"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juan Musso lunedì spegne 25 candeline, ma vuole festeggiare già stasera in occasione del match tra l'Udinese e l'Inter. Il portiere argentino della formazione friulana, attraverso La Gazzetta dello Sport, ha parlato della salvezza che i bianconeri di mister Igor Tudor possono conquistare nelle prossime giornate. "Se siamo uniti e lo siamo dobbiamo arrivare all’obiettivo", le parole dell'estremo difensore.

Futuro. Musso non ha però escluso una partenza da Udine, durante la prossima estate. "Nel calcio non si può mai dire nulla. Ma posso dire che a Udine io e Carolina stiamo bene. Lei studia legge on line. Ho un sogno: voglio parare un rigore in Serie A. Poi a fine campionato torno a casa. Non vedo l’ora, manco da giugno", le sue dichiarazioni alla rosea.