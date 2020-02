vedi letture

Musso salva l'Udinese contro l'Hellas. Alla Dacia Arena è 0-0 all'intervallo

Bel primo tempo, vivace e ricco di cambi di fronte, quello fra Udinese ed Hellas Verona. Nonostante il risultato sia ancora fermo sullo 0-0.

Dopo un avvio di stampo scaligero, con Borini che impegna Musso, l'Udinese prova a prendere campo e farsi vedere dalle parti di Silvestri senza tuttavia occasioni particolari da segnalare. L'Hellas, al solito, è pericoloso con gli inserimenti di Lazovic e Faraoni, ma in entrambe le occasioni il numero 1 friulano è attento e ben piazzato. Intorno alla mezzora è l'Udinese a prendere in mano il pallino del gioco, ma le conclusioni di De Paul e Lasagna (in contropiede su errore di Kumbulla) non creano pericoli particolari. L'ultima occasione capita proprio sulla testa del difensore albanese, bravo a staccare su angolo e anticipare Becao: ma Musso, ancora una volta, è semplicemente sensazionale nel mantenere il risultato fermo sullo 0-0.