Musso sulla scia dei grandi numeri 1 bianconeri. Gli scout europei prendono appunti

Udinese-Hellas Verona 0-0

Il grande protagonista dello 0-0 del lunch game fra Udinese e Verona è sicuramente il portiere dei friulani Juan Musso. Sempre sicuro e mai in affanno, allo scadere della prima frazione di gioco l'argentino si è reso protagonista di una doppia parata straordinaria sul colpo di testa di Kumbulla. A conti fatti un gesto tecnico decisamente non fine a se stesso, visto che ha permesso ai suoi di rientrare negli spogliatoi senza aver subito gol.

GLI OCCHI DEL MONDO SU DI LUI - Nelle scorse ore si è parlato di osservatori dell'Inter in tribuna per seguire, fra le altre, la sua prestazione. Ma gli scout nerazzurri non erano gli unici presenti alla Dacia Arena, con diversi colleghi inglesi pronti a prendere appunti in merito. "Per me non è una distrazione, io gioco ogni partita con l'idea che tutto il mondo mi sta guardando", ha confessato il numero 1 argentino al termine del match. Aggiungendo come la sua testa sia concentrata solo e soltanto sulla salvezza dell'Udinese, ma lasciando intendere come per il futuro abbia idee più ambiziose. E oggi, coloro che in tribuna erano interessati alla sua prestazione, di certo avranno avuto risposte incoraggianti.