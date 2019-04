Mutti: "Icardi? Decisione presa dall'alto. La Juve rischia"

© foto di Federico De Luca

Mister Bortolo Mutti ospite di MC Sport 'Live Show'.

In campo ci sono Milan contro Udinese:

"Il Milan non può sottovalutare la rincorsa delle altre, così come l'Udinese in chiave salvezza. Sarà una partita importante e decisiva per il campionato delle due squadre. Nessuno si può permettere di abbassare la guardia, bisogna stare sul pezzo, le gare che mancano alla fine sono sempre meno".

La lotta al 4° posto:

"Non sottovaluterei l'Atalanta. Il potenziale offensivo di Gasperini è superiore a quello di tutte le altre dirette concorrenti. Gomez, Ilicic e Zapata hanno tutto, si completano. La Lazio è una bella realtà, Inzaghi ha fatto un grande lavoro in questi anni. È una squadra esperta, che sa state in campo e sa cosa fare sul terreno di gioco. La vittoria di San Siro è un segnale importante. In questo momento sta mancando la Roma".

Sull'esonero di Di Francesco:

"Bisognava gestire la situazione in modo diverso. Si poteva continuare a lavorare insieme. Di Francesco ha sempre dimostrato passione e cattiveria nel fare il suo lavoro, doveva essere premiato. Ranieri ha esperienza, è un grande allenatore, ma Di Francesco non avrebbe meritato l'esonero".

Può rischiare la Juventus a Cagliari?

"Sì, il Cagliari in casa è una bella squadra, ha fatto punti pesanti. Quando ci sono queste situazioni di emergenza, quelle che chiamiamo seconde scelte danno sempre il massimo. Nonostante le assenze, vedo una Juventus molto competitiva".

Sorpreso dalle parole di Spalletti su Icardi?

"Non so con che spirito giocherà Icardi domani e con che voglia Spalletti lo metterà in campo. Forse è una decisione imposta dall'alto vista la posizione in classifica molto delicata. L'argentino però deve fare il suo dovere, è pagato anche tanto".