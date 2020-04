Mutu: "Allenare la Fiorentina è un sogno nel cassetto. Ma prima voglio essere pronto"

"Allenare la Fiorentina è un sogno nel cassetto, ma in questo momento sto scoprendo me stesso come allenatore. Vorrei arrivare alla Fiorentina pronto al 100 per cento". Da Bucarest, dove oggi allena l'Under 21 della Romania, l'ex attaccante Adrian Mutu ha parlato a Sky Sport soffermandosi su passato, presente e futuro.

L'allenatore più importante - "Sono stato allenato da Capello, Lippi, Malesani ma quello che mi ha ispirato di più è stato Prandelli. Ora facendo l'allenatore capisco meglio alcuni suoi discorsi dell'epoca e gli do ragione su tante cose".

Il legame con la Fiorentina e i ricordi in viola - "Firenze è una piazza alla quale sono molto legato, ho dato sempre il meglio quando mi sentivo al centro del progetto. Ricordi? La rimonta con il Genoa da 3-0 a 3-3 che ci portò in Champions League, poi il 2-0 contro il Liverpool a Firenze. Ma ricordo anche la vittoria in casa contro il Bayern, quando però uscimmo dalla Champions, mentre la partita che vorrei rigiocare è quella contro i Glasgow Rangers. Pareggiamo all'andata e al ritorno e perdemmo ai rigori. Quell'anno sentivo che potevamo vincere l'Europa League".

Il rigore sbagliato contro l'Italia a Euro 2008 (nell'1-1 con la sua Romania) - "Ho tirato centrale perché Buffon mi conosceva, avendo giocato insieme nella Juve. Volevo calciare sotto la traversa ma l'ho presa di collo pieno e lui fece un grandissimo intervento. Ha salvato la partita. Avessimo vinto 2-1, l'Italia sarebbe andata fuori ai gironi. Molti pensavano che l'avessi sbagliato apposta. Io avrei voluto fare gol, immaginate cosa sarebbe stato per me segnare ai campioni del mondo ed eliminarli".

L'aneddoto del 2000, anno di arrivo all'Inter - "Si giocava una partitella a fine allenamento, ero in squadra con Baggio ed ero appena arrivato. Volevo fare anche io un gol a Peruzzi. Ho chiesto a Roby di tirare io un rigore. Feci finta di calciare forte e feci un pallonetto che finì sulla traversa. A quel punto Peruzzi si è alzato e ha iniziato a rincorrermi. Ho visto un orso che mi inseguiva e sono scappato. Sono finito sul terzo campo e sono tornato negli spogliatoi solo quando Peruzzi era andato via".