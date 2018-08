© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per un periodo, Yuto Nagatomo è stato un problema per l'Inter. Non più titolare, bersagliato probabilmente oltre misura (un po' come Santon) dalla critica, c'era la necessità - sia da parte del club che del giocatore stesso - di cambiare aria. L'offerta è arrivata dal Galatasaray, con il prestito della scorsa stagione.

Nagatomo in Turchia ha fatto bene, molto, tanto da guadagnarsi il riscatto. 2,5 milioni di euro entrati nelle casse interista che, di fatto, sono plusvalenza netta. Arrivato nel 2011 è rimasto in nerazzurro per sette anni, quindi a bilancio per una cifra davvero ridicola, quasi infinitesimale dopo i vari rinnovi. Due milioni e mezzo fondamentali per rientrare nei parametri del fair play finanziario della scorsa annata.