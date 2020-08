Nagelsmann in Italia non potrebbe allenare in questa stagione

vedi letture

Julian Nagelsmann è l'allenatore del Lipsia semifinalista in Champions League. Una favola - che favola, almeno economicamente, non è - che ha soppiantato l'Atalanta nella classifica delle sorprese di questa annata. Vero che è la sua seconda edizione giocata, dall'altro lato è una squadra di giovani, cresciuti magari a Salisburgo e poi passati in Germania. Oppure, come Dani Olmo, acquistati con occhio clinico per poi lanciarli subito in campionato, senza aspettare ere geologiche sperando in un adattamento.

Julian Nagelsmann in Italia non avrebbe potuto allenare nel corso di quest'annata. Perché ora ha 33 anni, ma il 1 luglio del 2019 tutti avevano un club. Soprattutto, non aveva compiuto i 32, l'età minima per un italiano per iscriversi, in Italia, al corso UEFA Pro. Di fatto Nagelsmann sarebbe fuorilegge, un caso diverso da quello di De Rossi che il corso non l'ha ancora fatto - ma ha l'età per farlo - così come la deroga per Pirlo, arrivata perché deve solamente passare l'esame con la tesi a ottobre.

Nagelsmann è un predestinato, è cresciuto all'interno dell'Hoffenheim, doveva sostituire Huub Steevens nell'estate del 2016, ma cause di forza maggiore lo hanno portato sulla panchina ben prima. Salvezza lì, poi due qualificazioni di fila in Champions League, un lavoro magistrale. Nagelsmann è già alla terza Champions da allenatore, per la prima volta è arrivato in semifinale. L'Italia è un paese per vecchi? Certamente. Lo è a tutti i livelli, nel calcio la restaurazione è ancora peggiore.