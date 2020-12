Nainggolan al Cagliari, il Ninja conferma indirettamente il ritorno in Sardegna tramite i social

Radja Nainggolan torna al Cagliari, per la terza volta in carriera. Il via libero ultimo e definitivo da parte dell'Inter alla società sarda è arrivato nella giornata di ieri, proprio quando i vertici nerazzurri si sono riuniti ad Appiano per il punto sul mercato. Il Ninja torna in Sardegna in prestito secco per 6 mesi, con parte dell'ingaggio pagato proprio dall'Inter. Nainggolan intanto, tramite le proprie stories su Instagram, ha di fatto confermato la notizia del suo ritorno a Cagliari condividendo il pensiero di un tifoso: "Bentornato a casa!", si legge nel post a corredo di un'immagine dello stesso giocatore con la maglia del club sardo sulle spalle.