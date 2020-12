Nainggolan-Cagliari, a gennaio si può fare. Ora l'Inter può dire sì anche al prestito

vedi letture

Radja Nainggolan di nuovo al Cagliari, di può fare. Nonostante abbia recuperato dal problema muscolare avuto di recente, il centrocampista belga non sarà tra i convocati per la partita di domani contro lo Spezia. Antonio Conte evidentemente non lo ritiene ancora pronto al 100%, per questo non è da escludere che a gennaio il giocatore possa partire. E in questo senso il Cagliari sarebbe la sua destinazione prediletta.

Come riportato da Fcinternews.it, senza coppe Conte vorrà una rosa più snella e per questo potrebbe accordare ai sardi un prestito magari con diritto di riscatto (che non era stato possibile in estate) dopo il 30 giugno quando il peso a bilancio del calciatore sarà inferiore e colmabile dal Cagliari con cash o contropartite tecniche da pescare nel settore giovanile rossoblù, che da anni sta facendo molto bene. Mossa che sarebbe anche strategica in viale della Liberazione, dove risparmiando metà dell'ingaggio di Nainggolan potrebbero finanziare lo stipendio di un attaccante o di un esterno sinistro, nella speranza che possa arrivare in saldo. Prestito semestrale per poi riparlarne a luglio, facendo la gioia del Cagliari, del Ninja (che firmerebbe un triennale per chiudere la carriera nella sua comfort zone) e risolvendo più di un problema per Conte: le basi per questa operazione oggi ci sono tutte.