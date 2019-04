Nainggolan: "Con la Juve per me è particolare. E' la squadra da battere"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Radja Nainggolan si racconta a Dazn alla vigilia di Inter-Juventus. "È sempre stata una partita particolare per me, la Juventus è una squadra da battere, per noi è una partita importante anche per la classifica e bisogna vincere - sono le parole riportate da inter.it -. Manca poco, per noi conta centrare l'obiettivo, abbiamo fatto un cammino importante, non senza difficoltà e io spero di migliorarmi sempre di più anche fisicamente ed essere sempre al top per far vedere il miglior Nainggolan".

Il belga ha raccontato anche del suo primo gol in nerazzurro a Bologna, festeggiato con un inchino ai tifosi. "È venuto d'istinto perché la gente si aspettava tanto da me, poi mi sono infortunato subito e non vedevo l'ora di cominciare e fare gol. È stato come dire 'eccomi mi sono presentato. Giocare con giocatori forti è sempre bello, qua ce ne sono tanti, quando si va a giocare in una squadra forte tutto è più semplice. Handanovic è un grandissimo professionista, si allena forte, studia tanto, comunica tanto e dice quello che pensa e mi piace, è molto onesto. Non c'entra però chi ha la fascia al braccio, in una squadra ci sono tanti elementi importanti e che vogliono dire la loro, come in questa".