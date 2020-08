Nainggolan: "Devo rientrare all'Inter, poi si vedrà. Con Messi? No, è troppo forte..."

Radja Nainggolan è stato protagonista pochi minuti fa di una diretta Instagram insieme all'ex compagno di squadra Lorenzo Ariaudo, oggi giocatore del Frosinone. Il difensore ha "interrogato" l'ex compagno sulla sua situazione. "Ho finito il prestito devo rientrare. E poi si vedrà - ha detto Nainggolan - Meno male che ho fatto già una settimana qui di allenamento. Oggi è il mio ultimo giorno da giocatore del Cagliari. Hanno fatto una c...a con questa storia dei quattordici mesi... ", riporta FcInterNews.it. "Messi? Non conosco le dinamiche perché non leggo un c...o, ma alla fine rimarrà a Barcellona - dice Nainggolan -. Lui mio compagno di squadra all'Inter? No, non voglio giocare con lui (ride, ndr). Troppo forte".