Nainggolan e il ritorno a Cagliari: possibile in prestito secco solo col contributo dell'Inter

Radja Nainggolan al Cagliari è matrimonio possibile a gennaio, per la terza volta. Fuori dai piani di Antonio Conte, il ninja dovrà trovare una soluzione per la seconda parte di stagione dopo non aver quasi mai trovato spazio con la casacca nerazzurra.

Già a un passo dal ritorno in Sardegna lo scorso settembre, Nainggolan ha nel Cagliari la sua priorità e Tommaso Giulini sarebbe ben lieto di riaccoglierlo in squadra. Tuttavia, c'è da trovare la quadra economica per un giocatore che - ingaggio alla mano - può tornare al Cagliari in prestito per sei mesi solo se l'Inter come fatto nella passata stagione contribuirà al pagamento di parte dell'ingaggio.

Un'apertura che in estate non c'è stata ma che, magari, potrebbe esserci adesso visto che Conte ha appurato una volta di più di non volerlo includere nel suo progetto.