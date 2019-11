Nainggolan e la banda dei reietti che sta facendo grande Cagliari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Cagliari dei reietti si sta prendendo la palma di squadra dal miglior calcio in Serie A. Quella visto oggi pomeriggio contro la Fiorentina è stata la prestazione di una squadra che viaggia sulle ali dell'entusiasmo ma soprattuto che sa bene cosa deve fare e quando farlo.

Il tutto con giocatori "scartati" dalle big: Olsen, Rog, Nainggolan e Simeone. Il portiere svedese, arrivato all'ultimo per rimpiazzare l'infortunato Cragno, ha dimostrato di meritare la Serie A e di non essere poi così inadeguato come era stato dipinto a Roma, tanto da stare in panchina nel finale della scorsa stagione. In estate non si erano trovati acquirenti, ora il suo valore sale e a fregarsi le mani c'è anche la Roma, titolare del suo cartellino. Marko Rog era arrivato a Napoli forse con troppe aspettative e il passo falso a Siviglia sembrava bruciarlo definitivamente. Il croato oggi ha giocato la sua miglior partita in Italia, segnando e avviando l'azione del 3-0. La favola di Simeone e il suo gol dell'ex era qualcosa di già scritto visto l'andamento della partita. Ma l'argentino, al di là della rete segnata è stato autore di una grande prestazione e in generale di un campionato che lo ha rilanciato.

Capitolo a parte per Radja Nainggolan. A differenza dei giocatori citati di lui non ci sono mai stati dubbi sulle qualità tecniche e sul suo valore effettivo. Oggi pomeriggio ha segnato un gol capolavoro, non prima di aver servito tre assist. Tre. Il Ninja sta confermando uno stato di grazia fin qui decisivo per il terzo posto dei sardi. Una scelta di cuore e al tempo stesso obbligata, quella del ritorno nella città che lo ha lanciato nel grande calcio. Un Nainggolan che sta restituendo al club e alla città quanto ricevuto.