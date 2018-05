Nainggolan e una doppietta che non può valere il 7 in pagella

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico

© foto di Federico Gaetano

Ieri Eusebio Di Francesco aveva chiesto pubblicamente a Radja Nainggolan di sbloccarsi con i gol in Champions League e, in effetti, il centrocampista belga, in tal senso, si è addirittura superato segnando una doppietta. Il problema è che, nonostante questi due gol che hanno permesso alla Roma di vincere nettamente il confronto di ritorno contro il Liverpool, la prestazione del Ninja è probabilmente al limite della sufficienza. E lo sa anche lui.

Nainggolan, all'85', non ha neanche esultato dopo il gol del 3-2. Forse stava ripensando al clamoroso errore che al 9' minuto del primo tempo ha permesso ai Reds di segnare il gol del momentaneo vantaggio, che ha anche allontanato il sogno della finale per i giallorossi. Non solo. Anche la prestazione successiva, fino all'80', è stata ampiamente insufficiente, con tanti errori in impostazione e grandi pause durante il gioco che non un giocatore come lui non si può permettere in semifinale di Champions.

Nainggolan dovrà decidere dopo stanotte se fare il definitivo salto in avanti per diventare un campione, o restare solo un grande calciatore che però si è fermato a un passo dalla gloria. Che questo accada alla Roma, o altrove.