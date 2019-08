Nainggolan e una scelta di vita che lo ha riportato a casa

Una scelta di vita. Bastano queste poche parole per descrivere la decisione presa da Radja Nainggolan quando ha detto sì alla corte di Giulini ed è tornato a Cagliari. Uno degli acquisti più cari della storia dell'Inter, nonché uno dei motivi per cui i nerazzurri hanno perso Zaniolo, che dopo 12 mesi era finito in modo netto e senza appello tra i calciatori da cedere senza se e senza ma. A volte il calcio è stranissimo e ti porta dalle stelle alle stalle in pochissimo tempo. Il belga, tornando in Sardegna, non casca certo male, ma il salto della carriera che sognava nel momento in cui ha lasciato la Roma, non è arrivato.

Famiglia e centenario - Sono noti, purtroppo, i problemi di salute che hanno colpito la moglie del Ninja. Uno dei motivi per cui lo stesso Radja ha scelto di dire no a offerte forse più ambiziose, come quella della Fiorentina, pur di riavvicinare la propria metà all'aria di casa. Non solo, anche l'obiettivo nascosto di provare a centrare l'Europa nell'anno del centenario del club, ha mosso l'animo di un giocatore che è sempre stato "contro". Un po' per le regole, un po' per il piacere di sentirsi "anti", come quando disse che non sarebbe mai andato alla Juventus. Adesso deve riprendersi una carriera che rischia di sfuggirgli di mano e dove se non nel posto che, nel tempo, ha imparato a chiamare casa?