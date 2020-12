Nainggolan, Eriksen e Vecino destinati a lasciare l'Inter a gennaio. Serve un nuovo innesto

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Radja Nainggolan sembra destinato a lasciare l'Inter durante il mercato di gennaio. Così come Eriksen – 9’ in campo, senza mai alzarsi dalla panchina in 4 delle ultime 6 gare – e ovviamente Vecino. Significa che a centrocampo, le rotazioni sono ridotte a 5 uomini, tra cui Sensi, non ancora nella migliore condizione, per 3 posti. Inevitabile, insomma, una new-entry nel reparto durante la finestra invernale.