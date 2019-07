Nainggolan fra Cagliari e Samp. Possibili passi avanti nelle prossime ore

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quale futuro per Radja Nainggolan? Il Ninja come noto è in uscita dall'Inter, ma per il momento non è ancora chiara quale sarà la destinazione del belga. Nei giorni scorsi si era parlato di proposte arrivate dalla Cina, strada tuttavia difficilmente percorribile soprattutto oggi, a due giorni dalla deadline del mercato cinese.

In Italia Cagliari e Sampdoria - L'idea del belga è quella di restare in Italia, anche se i costi dell'operazione rendono l'ipotesi non semplice. La squadra ad oggi più accreditata è il Cagliari, società che lo stesso Nainggolan avrebbe messo in cima alle proprie preferenze. Oltre agli isolani, però, anche la Sampdoria ha mosso i primi passi per capire la fattibilità dell'operazione. Per non mettere a bilancio una minusvalenza l'Inter vorrebbe incassare 28,5 milioni di euro, cifra che come detto si porta dietro diverse difficoltà. Il Cagliari, che ha chiuso per Rog e aspetta Nandez, dovrebbe eventualmente cedere un titolare. Discorso simile per quanto riguarda la Samp. E oggi, fra la riunione di Lega e la compilazione del calendario 2019/2020, le parti interessate potrebbero tornare a parlare della questione. Per provare a dare, in un senso o nell'altro, un'accelerata decisiva.