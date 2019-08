Nainggolan in partenza per Cagliari: "Tante offerte, ha scelto il cuore"

Il centrocampista di proprietà dell'Inter Radja Nainggolan è in partenza da Malpensa per raggiungere Cagliari e diventare nuovamente un nuovo calciatore rossoblù: "Sono contento - ha detto a 'Sky' -. Ai tifosi dell'Inter non so che dire, ho cercato di far parlare il campo. Sono tranquillo e sereno, torno a Cagliari con lo spirito di fare bene. Dovevo scegliere e ho fatto scegliere il cuore, avevo tante offerte. E' l'anno del centenario e proviamo a portare il Cagliari in alto, la società sta costruendo una squadra importante".