Nainggolan: "Marotta non mi ha parlato. Inter hai sbagliato, lo dimostrerò"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso della lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, Radja Nainggolan ha parlato anche del suo addio all'Inter: "Sono stati chiari con me. Apprezzo sempre la gente che ti parla in faccia. Mi hanno convocato all’inizio: tu non rientri nei nostri piani. Marotta non mi ha mai parlato. È stato Oriali. Poi mi ha parlato Conte. Mi ha detto che mi ha sempre stimato, ma che questa era una scelta per motivi extracalcistici. Domenica c'è Inter-Cagliari? Vorrò dimostrare che hanno sbagliato, ma non solo in questa partita, in tutto il campionato. Ho cercato di far cambiare idea a Conte, ho dato tutto me stesso, ma non ci sono riuscito. Mister Conte? È un buonissimo allenatore, sa motivare, parla con tutti e dà importanza a tutti. Giocare con Barella? Era un desiderio anche suo. Quando è arrivato all’Inter mi ha detto: Radja, io e te dobbiamo giocare insieme, dobbiamo spaccare tutto. Mi sarebbe piaciuto dargli una mano a crescere in una realtà così diversa, ma ha qualità per diventare un grandissimo".