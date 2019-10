Nainggolan: "Non ho spaccato lo spogliatoio all'Inter, mai problemi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari, ha parlato in esclusiva ai microfoni di DAZN, durante l'approfondimento "Linea Diletta". Così il belga ha spiegato la sua scelta di tornare in Sardegna: "Non è la qualità di vita che ha spinto a tornare, in ogni posto dove sono stato sono sempre stato bene. Qui sono stato cinque anni, sono cresciuto e diventato uomo, ho avuto uno stile di vita che mi faceva ricordare molto il mio passato con tanto sole e mare in più. Però vedo che qui la gente sorride con poco...".

Sei un ragazzo che fa gruppo, ma a volte ti descrivono come un solista: perché?

"Io non sto mai solo. Dicono che ho spaccato lo spogliatoio all'Inter ma chiedi a tutti e diranno che sono un grande, non ho mai creato problemi".

Oltre al calcio sei forte a biliardo:

"Ho perso un po' la mano, ci ho giocato fino ai 25 anni. Il paddle mi piace tanto, l'ho costruito a casa, nel tempo libero mi piace giocarci".