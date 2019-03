© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un nuovo Nainggolan, o il ritorno del Ninja che fu? Non è tanto importante la tempistica per l’Inter, ma piuttosto che i nerazzurri possano riavere a disposizione al più presto il centrocampista acquistato in estate per fare la differenza e che per un motivo o per l’altro si sono potuti godere solo… a rate. La stagione dell’ex giallorosso, costellata da un calvario di infortuni e vicissitudini, ha avuto l’effetto benefico di una presa di coscienza personale da parte del belga, che ha ridiscusso prima di tutto con sé stesso i termini della sua vita al di fuori del rettangolo verde stringendo compromessi utili a salvaguardare la sua competitività ai massimi livelli per più tempo possibile. Ora, a margine dell’ultimo stop della serie, è tempo di passare all’incasso. Per un finale di stagione con un obiettivo da raggiungere, e per le chance di riconferma da parte di chi come Spalletti la fiducia nei confronti del suo pupillo non l’ha mai persa, nemmeno nei momenti più bui. Nainggolan deve prendersi l’Inter fino in fondo, per trasformarsi da rimpianto ad elemento imprescindibile e fondante per il progetto che verrà.