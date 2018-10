Nainggolan oro di Spalletti: il Ninja si è preso l'Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

lo ha cercato, lo ha inseguito, lo ha voluto e alla fine lo ha preso, affidandogli inoltre anche le chiavi del suo centrocampo, facendolo il raccordo perfetto tra la mediana e l'attacco. Luciano Spalletti si gode il "suo" Radja Nainggolan e il Ninja lo ha ripagato con un gol e con una prestazione super al Philips Stadium di Eindhoven. L'Inter è a punteggio pieno nel Gruppo B di Champions League, prima a pari merito con il Barcellona dopo due giornate e il merito deve essere dato anche all'esperienza del belga, abituato a giocare partite come quella giocata in Olanda.

Pericoloso in avvio, di sostanza nella fase centrale del primo tempo e decisivo un minuto prima dell'intervallo, con la rete che ha spezzato il ritmo del PSV di Van Bommel e ha fatto rientrare i nerazzurri negli spogliatoi con il morale molto più altro. Il numero 14 ha giocato una partite delle sue e ha contribuito in prima persona al successo che ha messo la qualificazione sui binari dell'Inter, anche se il percorso da fare è ancora molto lungo e ripido.

Nainggolan però sta trovando se stesso anche con la maglia dei nerazzurri e poco importa se non avrebbe voluto lasciare la sua Roma in questo modo. Il futuro adesso ha altri colori e il belga li sta onorando al meglio, come ha sempre fatto con qualsiasi maglia abbia indossato. Prezioso in aiuto di Vecino e Brozovic, devastante con la palla al piede in ripartenza e ottima spalla anche di Mauro Icardi quando la partita lo richiede. Spalletti sapeva benissimo che nella sua Inter mancava un giocatore come lui, adesso se lo gode e lo coccola, consapevole del fatto che gran parte della stagione passerà anche dalle giocate del Ninja.