Nainggolan parla con Totti, la Roma allontana il ritorno del belga

L'Inter vuole cedere Radja Nainggolan dopo appena una stagione, mentre il belga vorrebbe tornare alla Roma. Il Corriere dello Sport in edicola scrive che il centrocampista ne ha parlato con Francesco Totti domenica scorsa al Foro Italico, dopo l'evento di beneficenza allo stadio del tennis. Tuttavia la Roma non ha intenzione di riportarlo a Trigoria, non solo per un discorso legato all'ingaggio.