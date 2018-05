Nainggolan può essere il leader di una Roma vincente?

Fonte: Dal nostro inviato a Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Radja Nainggolan ieri ha segnato il suo primo gol in Champions League alla 36esima presenza nella competizione. A dire il vero, i gol sono stati due, ed hanno permesso alla Roma di uscire vittoriosa, seppur eliminata, dalla sfida contro il Liverpool di Klopp. Una doppietta che però non gli ha permesso di riscattare in pieno una prestazione negativa, iniziata con un errore clamoroso che ha permesso ai Reds di segnare il primo gol al 9' di gioco.

Anche se non è il momento dei processi, considerando comunque ottimo il percorso giallorosso in Europa, sul calciatore belga qualcosa occorre dire partendo dai fatti. Negli ambienti romanisti, davanti alle sue prestazioni altalenanti e alle sue dichiarazioni, qualcuno ha iniziato a storcere il naso. "Si è adagiato - dicono - Dà per scontata la propria condizione all'interno del club". In sintesi, non è ambizioso come potrebbe e questa voglia di essere fedele sempre alla maglia giallorossa, è bella e romantica quanto controproducente all'atto pratico.

In molti si riferiscono a lui con l'appellativo di 'campione', ma se leggiamo i fatti e dunque il suo rendimento da professionista, cosa ha vinto in carriera? "Sono qui perché non mi piace la strada più facile per vincere" ha dichiarato prima dei match contro Barcellona e Liverpool, ed il problema è che questa condizione lo ha sempre allontanato dal grande passo verso la definitiva maturazione. Nainggolan potrebbe essere uno dei più forti centrocampisti al mondo, ma in tanti hanno la sensazione che si accontenti di essere un buonissimo giocatore amato e coccolato dai propri tifosi.

Il prossimo anno la Roma potrebbe alzare l'asticella anche degli obiettivi stagionali. Proverà ad inserirsi tra Napoli e Juventus sulla corsa scudetto e la domanda vera, per quanto riguarda Nainggolan, è: può essere uno dei trascinatori di questa squadra? A parole lo è sempre stato e in passato è sempre stato considerato come un intoccabile del progetto giallorosso. Ma il rendimento attuale, in qualche modo standardizzato, non può valere la leadership dello spogliatoio. Un ruolo questo, che pare essere più consono per giocatori come Kolarov e Dzeko, che anche contro il Liverpool hanno dimostrato di guidare i compagni molto più di quanto non abbia fatto il belga.

La prossima estate il suo nome tornerà a balzare agli onori della cronaca perché nonostante tutto è uno dei più appetibili del calcio italiano. Dall'estero arriveranno altre proposte e lui sarà pronto ancora una volta a declinare pur di vivere serenamente nella 'sua' Roma. In Inghilterra ha dichiarato che non ha lasciato Trigoria per la Premier soprattutto per una questione climatica. Detto che ognuno la pensa come vuole, questa spiegazione permette di capire come viva questo momento lo stesso Nainggolan. Il professionista ambisce di migliorare la propria condizione di giocatore. Vuole vincere trofei e confrontarsi anche con giocatori che possano metterne in dubbio la titolarità. Per questo il Ninja inizia ad accendere qualche dubbio anche agli occhi di chi lo ha sempre amato.

Monchi, proprio per questi motivi, potrebbe pensare di cederlo in estate. Potrebbe essere lui il grande sacrificato del prossimo mercato. Come successo con Dzeko però, potrebbe essere determinante la volontà dello stesso centrocampista. In ogni caso, il suo rendimento deve crescere e maturare, perché anche a 30 anni, non si può pensare di proseguire la carriera con la semplice idea di 'vivere bene'. Soprattutto se di cognome fai Nainggolan.