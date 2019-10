© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Radja Nainggolan ritrova la Roma, da avversario. Il centrocampista del Cagliari ha parlato a la Repubblica delle difficoltà dei giallorossi: "Secondo me faticano perché non hanno molti giocatori di personalità. Per giocare a Roma ci vogliono le palle".

Ti sarebbe piaciuto diventare una bandiera?

"Complicato, dopo Totti e De Rossi. Ma se mi avessero chiesto se pensassi di chiudere lì la mia carriera, avrei detto di sì. Ero felice, davo l'anima, avevo tutto".

Ma è diventato una plusvalenza.

"Assurdo dover vendere i giocatori per forza. Così non si vince, e gli uomini diventano numeri".