Nainggolan salta Sassuolo-Inter per un affaticamento. Il report ufficiale del club nerazzurro

L'Inter perde un uomo a centrocampo in vista della delicata gara contro il Sassuolo: "Radja Nainggolan non sarĂ a disposizione per Sassuolo-Inter, gara valida per la 9^ giornata della Serie A TIM a causa di un affaticamento al soleo della gamba destra", il comunicato del club nerazzurro.