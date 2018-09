Nainggolan sblocca l'Inter: 3-0 al Bologna, prima vittoria in campionato

BOLOGNA-INTER 0-1 (67' Nainggolan, 82' Candreva, 85' Perisic)

Prima vittoria in campionato dell'Inter: Nainggolan apre le marcature, Candreva raddoppia e Perisic fissa il risultato sul 3-0. Il Bologna gioca solo un'ora.

LE FORMAZIONI -

Doppio guaio muscolare per l'Inter, costretta a fare a meno dal primo minuto sia di Lautaro Martinez che di Mauro Icardi. Quest'ultimo, in particolare, seguirà la partita dalla tribuna. Il tecnico dell'Inter schiera Keita come numero 9, sulla trequarti si vede finalmente dal primo minuto Radja Nainggolan. Inzaghi sceglie l'artiglieria pesante per l'attacco del suo Bologna: il ropero Santander fa reparto con Falcinelli.

45' DI POSSESSO PALLA E NIENTE TIRI-

L'Inter tiene palla per il primo tempo. Letteralmente: i nerazzurri chiudono la prima frazione di gioco con il 75% di possesso. A cui, però, fanno da contraltare gli zero tiri in porta: i ragazzi di Spalletti non riescono a capitalizzare la mole di gioco. Prodotto, per la cronaca, in modo abbastanza stantio, senza grossi spunti per la velocità di Keita, che pure si muove sin troppo e marca in maniera evidente la differenza con Icardi, togliendo riferimenti tanto agli avversari quanto ai propri compagni di squadra. Il Bologna, da parte sua, fa la partita che è lecito aspettarsi da una squadra di Inzaghi: poca o nessuna brillantezza nel palleggio, la pericolosità deriva dai tentativi di contropiede. E dalla zuccata, solitaria, di Helander all'ottavo di gioco, ben respinta da Handanovic per difendere uno 0-0 che dura fino al rientro negli spogliatoi. Da segnalare le proteste nerazzurre per un contatto fra De Maio e Nainggolan al 32': giusta la decisione

LA MUSICA CAMBIA

Nella ripresa, l'Inter cambia volto. Parte aggressiva come a inizio gara, ma è chiaro che Spalletti si è fatto sentire negli spogliatoi: squadra più verticale, Keita che svaria meno, Perisic che si risveglia. A sbloccare la gara ci pensa Radja Nainggolan, che al 67' batte Skorupski approfittando di un invito dalla destra di Politano. È il gol che sblocca mentalmente l'Inter, fin lì fossilizzata su un posseso palla fin troppo sterile, ora capace all'improvviso di trovare la via della rete. A quel punto, la musica cambia davvero: i cambi di Inzaghi portano il Bologna verso un 4-4-2 iperoffensivo, ma è l'Inter che trova più spazi e riesce a dilagare.

CANDREVA A SORPRESA

Finito nel dimenticatoio, Antonio Candreva si prende la sua rivincita nel finale: entra e segna su assist di Perisic. Il Bologna crolla, l'Inter ha la possibilità di arrotondare il risultato per la prima vittoria in campionato della nuova stagione: è lo stesso Perisic, servito da un gran lavoro di Vecino, a battere Skorupski. Un +4 che farà sorridere i fantaallenatori che hanno puntato sul croato, ma soprattutto Spalletti: 3-0 in trasferta, la nuova stagione nerazzurra ora può partire davvero. E c'era da aspettarselo: nel segno del Ninja.

Bologna (3-5-2): Skorupski; De Maio (dal 71' Orsolini), Danilo, Helander; Mattiello, Dzemaili, Pulgar, Poli (dal 75' Okwonkwo), Dijks; Falcinelli (dal 79' Destro), Santander. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio (dall'85' Vrsaljko), Skriniar, De Vrij, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan (dal 78' Vecino), Perisic; Keita (dal 79' Candreva). Allenatore: Luciano Spalletti.