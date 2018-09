Nainggolan si confessa: "Mai alzato un trofeo, adesso voglio vincere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lunga e interessante intervista rilasciata da Radja Nainggolan ai microfoni di Sky: "Sto dando tutto me stesso, sicuramente fisicamente devo migliorare avendo saltato tutta la preparazione: ci metterò un po' di più, ma presto sarà al 100%".

Appena arrivato all'Inter cosa hai capito di questo club?

"Qui mi sono trovato subito a mio agio, sono contento di essere qui e spero di togliermi tante soddisfazioni".

E' arrivato il momento di cominciare a vincere?

"Quest'anno l'obiettivo è quello di migliorare quanto fatto lo scorso anno, siamo partiti un po' male ma con queste due vittorie ci siamo messi in carreggiata. Il cammino è lungo".

A livello personale quanta voglia hai di cominciare a vincere?

"Voglio vincere, questo è sicuro. Ho sempre dato tutto me stesso in campo ma non ho mai alzato un trofeo. E' arrivato il momento giusto, però adesso è giusto volare basso. Meglio non dire nulla e giocare bene".

Vi sentite l'anti-Juve?

"Noi dobbiamo continuare così, le ultime vittorie sono state importanti e possiamo vincere anche gare più difficili dimostrando così di essere una squadra forte".

Come mai l'inchino dopo il gol col Bologna?

"E' nata in quel momento quell'esultanza, è stato un gesto spontaneo, di benvenuto, nei confronti dei nuovi tifosi".

Questo girone di Champions dell'Inter è come quello della Roma della passata stagione?

"Ogni partita va giocata, abbiamo vinto col Tottenham in casa ma ci sono altre cinque partite difficili. Bisogna superare il girone, poi non si sa mai come va a finire".

Lavori di nuovo con Spalletti, che allenatore hai ritrovato?

"Con lui ho lavorato molto bene a Roma, mi ha voluto così come la società e non voglio nemmeno più parlare di come sono andate le cose con la Roma. Sono felice di essere qui".

Totti il giocatore più forte con cui hai giocato?

"Si, giocare con uno come Totti è stato uno dei momenti più belli della mia carriera. Sono sempre in contatto con lui e spero che il libro me lo regali..."

Ti aspettavi questo brutto inizio della Roma?

"Io faccio sempre il tifo per i miei ex compagni perché i rapporti sono buoni, ma adesso sono all'Inter e penso all'Inter".

Ti piace l'ambiente di San Siro?

"C'è tanto entusiasmo soprattutto dopo la qualificazione in Champions ed è bello giocare in uno stadio sempre pieno. Io e i miei compagni ce la metteremo tutta per vincere ogni partita".