Nainggolan si sfoga: "Meritavo il Mondiale. Sono da Guinness dei primati"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Radja Nainggolan sbotta dopo la mancata convocazione per il Mondiale. Intervistato da HLN, il centrocampista belga della Roma si è sfogato così: "Ne ho abbastanza, il mio addio ai Diavoli Rossi è ormai segnato. Non continuerò a combattere. Avevo già pianificato di fermarmi se non mi avessero fatto andare al Mondiale. È vero che lo scorso anno ho considerato di rendermi indisponibile per il Belgio, ma ho comunque sperato di poter partecipare a un’esperienza come il Mondiale. Era un mio sogno da bambino e ora mi è stato portato via, ma me lo meritavo. È una cosa difficile da capire. Ora sono nel Guinness dei primati. Per cosa? Per essere l’unico giocatore a cui non è stato permesso di andare al Mondiale per due volte di fila. È una cosa talmente incomprensibile che riesco già a riderci su. Sono triste, meritavo di esserci".