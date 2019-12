Nainggolan si spegne alla distanza. Simeone deludente: i voti di TMW

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rafael 6 - Due tiri in porta e due gol ma non può farci davvero niente. Per il resto ordinaria amministrazione per l'estremo difensore che ha comunque fatto bene nelle gare in cui ha dovuto sostituire Olsen.

Faragò 6 - Ottimo il cross per il gol di Joao Pedro. Soffre contro Sema nel primo tempo e a inizio ripresa ma quando cerca di farsi vedere in attacco riesce comunque a rendersi pericoloso.

Pisacane 5 - Fatica a contenere la velocità e la potenza di Okaka, specie nel secondo tempo. Nella ripresa non sfigura ma nel finale viene espulso per doppia ammonizione, concludendo al peggio il suo 2019.

Klavan 6 - Partita ordinata per l'ex Liverpool che nonostante la buona giornata di Okaka e di tutta l'Udinese è riuscito a chiudere molto spesso gli spazi.

Lykogiannis 5,5 - In difficoltà nel primo tempo contro l'attacco dell'Udinese, tanto che Maran lo lascia negli spogliatoi all'intervallo. (Dal 46' Pellegrini 5,5 - Non riesce a fare meglio del suo compagno di squadra, né in fase di spinta né in copertura.).

Ionita 5,5 - Sostituisce Nandez ma non è la stessa cosa dell'uruguaiano. Quello della Dacia Arena non è stato certo il miglior Cagliari della stagione ma l'ex Verona non ha fatto niente per cercare di far cambiare marcia ai suoi.

Cigarini 6 - Le solite geometrie, il solito dinamismo. Se il Cagliari perde non è per un suo pomeriggio negativo.

Rog 6 - Rientrato dopo il turno di squalifica ha messo tanto del suo in campo soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa ha provato a rendersi pericoloso con qualche accelerazione ma non è bastato. (Dall'81' Ragatzu sv).

Nainggolan 6,5 - Nel primo tempo un tiro finito di poco a lato e un palo colpito. Nella ripresa cala molto e non si vede quasi mai. Da uno come lui è lecito attendersi di più ma la sua gara è stata comunque sufficiente.

Joao Pedro 6,5 - Nel primo tempo non si vede praticamente mai e anche a inizio ripresa si vede che non è il suo pomeriggio migliore. Alla fine però il gol arriva sempre e con quello di oggi è salito a quota 11 in campionato.

Simeone 5,5 - Solite sportellate e solita gara di sacrificio per il Cholito ma questa volta non è bastato. Mai pericoloso dalle parti di Musso fin quando resta in campo. (Dal 60' Cerri 6 - Maran prova ad aggiungere centimetri al suo attacco ma il numero 9 non ha dato al Cagliari ciò che il tecnico sperava).