Nainggolan trascina l'Inter: Bologna ko. E anche Candreva ritrova il gol

Arriva finalmente il primo squillo vincente dell’Inter. Dopo un punto raccolto nelle prime due partite, i nerazzurri si sbloccano vincendo sul campo del Bologna, sebbene al termine di una gara non priva di difficoltà. La formazione allenata da Luciano Spalletti ha faticato nel primo tempo, ma nella ripresa ha preso in mano la partita. A trascinarla soprattutto il ritorno di Radja Nainggolan, che finalmente debutta in Serie A con la maglia nerazzurra dopo l’infortunio patito in ritiro. Il belga non è ancora al top della forma, ma il suo stato di forma è stato sufficiente a trovare il primo gol della stagione. Un gol fondamenta perché ha permesso alla squadra di sbloccare una gara che rischiava di mettersi in salita per i nerazzurri.

L’altro gol importante è stato quello di Candreva. L’attaccante ex Lazio ha voluto fortemente restare in nerazzurro dopo una stagione da dimenticare (zero gol l’anno scorso). È sceso in campo nella ripresa al posto di un impalpabile Keita e ha subito messo il sigillo sulla partita. A chiudere i giochi il solito Perisic, che anche quando sembrava fuori gara è riuscito a incidere, firmando il 3-0. L’Inter va dunque alla sosta un pochino più serena, consapevole che adesso dovrà iniziare un nuovo campionato.