Nainggolan, ultimatum alla Roma per il rinnovo. L'Inter c'è, la strategia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le parole rilasciate nelle ultime ore da Radja Nainggolan dal ritiro della nazionale belga rappresentano, secondo La Gazzetta dello Sport, una sorta di ultimatum alla Roma. Il giocatore aspetta infatti da oltre un anno il rinnovo con adeguamento del contratto a 5 milioni a stagione ma per un motivo o per l'altro la proprietà ancora non ha affrontato il discorso. E se non dovesse arrivare la firma le sirene straniere verrebbero prese in considerazione. L'estate scorsa il Chelsea, oggi il Bayern ma attenzione soprattutto all'Inter. Vero che i nerazzurri non vogliono fare razzie in casa giallorossa (piacciono anche Strootman e Rudiger), ma la strategia del silenzio potrebbe trarre in inganno. Per questo Nainggolan all'Inter non è uno scenario da sottovalutare.