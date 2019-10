Nainggolan: "VAR da usare per le proteste, non se nessuno vede nulla"

Radja Nainggolan parla a tutto tondo, nell'intervista pubblicata oggi da SportWeek. Il belga, tornato a Cagliari, si esprime anche sul VAR e l'utilizzo che ne viene fatto nel nostro campionato: "Da noi è usato male, non si può rimanere fermi cinque minuti con la partita per ogni singolo episodio. L'arbitro va richiamato per episodi con proteste, non quando nessuno si accorge di nulla".