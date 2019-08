Nainggolan: "Via da Roma per colpa di una persona che non è più lì"

Radja Nainggolan ha rilasciato un'intervista a Sky Sport rivelando dei retroscena sul suo addio alla Roma. "Andare via dalla Roma è stato un colpo duro, è stata la scelta di una persona che è andata via anche lui... Sono scelte da prendere in quei momenti che poi sono rammarici inutili. Poi sono contento delle scelte fatte, della carriera fatta, spero di togliermi però tante soddisfazioni. Ho ancora tanta voglia".