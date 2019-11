Nainggolan: "Voglio dimostrare all'Inter che hanno commesso un errore"

Fonte: fcinternews.it

Radja Nainggolan, centrocampista in forza al Cagliari ma arrivato in estate in prestito dall'Inter, ha parlato a Eleven Sports della sua esperienza in Sardegna e delle sue ambizioni per la stagione in corso: "Voglio dimostrare all'Inter che hanno commesso un errore. Sto giocando abbastanza bene e anche i risultati del Cagliari sono buoni. È una grande vittoria per me, anche se non voglio esultare troppo in fretta. La Nazionale? Sul Belgio ho fatto una scelta e ci ho pensato a lungo. Che arrivi o meno un altro ct non ha più importanza". A proposito delle polemiche che in passato lo hanno investito anche per il suo modo di vivere, ha dichiarato: "Non appena ti attaccano un'etichetta sulla fronte, non ti si stacca più. Ho letto che Sven Nys non riusciva a credere che stavo fumando, ma come può un ciclocrosser dire qualcosa su un calciatore? Loro stanno seduti in bici per 7 ore, io devo correre per un'ora e mezza. Non è assolutamente paragonabile. Ci sono così tanti calciatori che fumano. Quando uscivamo con la squadra nazionale, ero spesso con 6 o 7 giocatori. Ma l'unico che avevano visto ero io". Infine sulle trattative estive: "Sarei potuto andare alla Fiorentina così come in diverse altre squadre, ma il problema di mia moglie ha fatto sì che la mia scelta diventasse più semplice. Ho preferito optare per la città dove lei abitava. Sta combattendo e per fortuna sta andando tutto bene, anche se la strada è ancora lunga. Non è facile con i bambini, siamo spesso a casa senza di lei. Provo ad esserci il più possibile".