© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell'intervista a L'Unione Sarda, il centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez si sofferma in particolare anche sull'affetto dei tifosi: "Penso che i tifosi apprezzino il fatto che sono una persona tranquilla, che durante la settimana si allena e poi dà tutto in partita. L'impegno è fondamentale, da gennaio (quando c'è stata la possibilità di venire qui) ho ricevuto tanti messaggi dai tifosi che mi hanno accolto a braccia aperte, penso all'affetto della gente al mio arrivo in aeroporto, per me e i miei compagni è una grande responsabilità e daremo il massimo per portare questa squadra più in alto possibile".

Sulla fiducia del presidente, invece, il giocatore ha detto: "La voglia mia e sua di chiudere la trattativa sono state fondamentali, ho apprezzato la decisione di darmi la numero 18 che è stata di un giocatore come Barella, come determinante è stato il passaggio di molti giocatori uruguaiani a Cagliari".