Nanni (commissione medica FIGC): "Quarantena da ripensare e alleggerire"

vedi letture

Il rappresentante della Commissione medico scientifica della FIGC, Gianni Nanni, ha parlato al Tg3 Regione in merito alla quarantena di squadra per i giocatori di Serie A. Queste le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport: "Speriamo che si possa ripensare e alleggerire il tema della quarantena. La Serie A è pronta a ripartire, ed è chiaro che dobbiamo sperare che non ci siano problemi di positivi. Perché permanendo la quarantena questo creerebbe problemi enormi di partite perse e difficoltà a recuperarle, però speriamo che i dati epidemiologici da qui all’inizio del campionato si modifichino in senso buono, in modo da sperare che la quarantena possa essere alleggerita. Però per ora c’è, perché è inserita in un decreto ministeriale come tutela per la nostra salute: non va criminalizzata la quarantena, bisogna solo fare in modo e sperare che le curve ci facciano ripensare a questo provvedimento al quale ora bisogna attenersi".