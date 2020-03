Napol, Milik: "Momento difficile. Seguiamo le regole e ne usciremo insieme"

L’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik ha voluto pubblicare un messaggio per confortare i tifosi in questo momento delicatissimo per il Paese: “È un momento difficile per tutti: siamo tutti messi alla prova. Per questo dobbiamo dimostrare di saper reagire, attenersi alle regole e ne usciremo insieme. Ad ognuno di noi viene chiesto di fare la propria parte. Speriamo che la situazione torni presto alla normalità. La salute e’ il bene più importante. Forza!, ha concluso.