Napoli, 100 milioni per Koulibaly: De Laurentiis non abbassa le pretese

Kalidou Koulibaly ora pensa solo a tornare in campo per riscattare una stagione vissuta tra alti e bassi ma è chiaro che prima o poi dovrà fare i conti con il calciomercato visto che resta il giocatore azzurro più ricercato della rosa. Il Paris Saint-Germain e il Manchester United, per esempio, non hanno mai smesso di seguirlo e potrebbero arrivare al prossimo mercato con l'intenzione di provare a trovare un accordo con De Laurentiis. Un affare non semplice, soprattutto se si considera che il senegalese viene valutato non meno di 100 milioni di euro e che la crisi mondiale che stiamo attraversando, non ha scalfito le intenzioni del patron azzurro. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.