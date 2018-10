Napoli, 16 convocati dalle nazionali: Insigne e Luperto gli unici italiani

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono quattordici i giocatori del Napoli convocati dalle rispettive nazionali per gli impegni dei prossimi giorni. Guida la truppa Lorenzo Insigne, unico italiano oltre a Luperto convocato in Under 21. Di seguito l'elenco completo.

ITALIA

Insigne - 10 ottobre vs Ucraina (amichevole), 14 ottobre vs Polonia (Nations League)

POLONIA

Milik e Zielinski - 11 ottobre vs Portogallo, 14 ottobre vs Italia (entrambe Nations League)

BELGIO

Mertens - 12 ottobre vs Svizzera (Nations League), 16 ottobre vs Olanda (amichevole)

ALBANIA

Hysaj - 10 ottobre vs Giordania (amichevole), 14 ottobre vs Israele (Nations League)

CROAZIA

Rog - 12 ottobre vs Inghilterra (Nations League), 15 ottobre vs Giordania (amichevole)

ALGERIA

Ounas - 12 e 16 ottobre vs Benin (qualificazioni alla Coppa d'Africa)

COLOMBIA

Ospina - 12 ottobre vs Stati Uniti, 16 ottobre vs Costarica (entrambe amichevoli)

GRECIA

Karnezis - 12 ottobre vs Ungheria, 16 ottobre vs Finlandia (Nations League)

SPAGNA

Albiol - 11 ottobre vs Galles (amichevole), 15 ottobre vs Inghilterra (Nations League)

PORTOGALLO

Rui - 11 ottobre vs Polonia (Nations League), 14 ottobre vs Scozia (amichevole)

GUINEA

Diawara - 12 ottobre vs Ruanda (qualificazioni Coppa d'Africa)

SLOVACCHIA

Hamsik - 13 ottobre vs Repubblica Ceca, 16 ottobre vs Svezia (Nations League)

SENEGAL

Koulibaly - 13 e 16 ottobre vs Sudan (qualificazioni Coppa d'Africa)

SPAGNA UNDER 21

Ruiz - 11 ottobre vs Albania, 16 ottobre vs Islanda