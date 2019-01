Napoli, 18 milioni per Almendra. Potrebbe andare in prestito all'Empoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli deve fare presto se vuole bloccare per la prossima estate il centrocampista di proprietà del Boca Juniors Agustin Almendra. Infatti, oltre a diverse big in giro per l'Europa, alla lista delle interessate si sarebbe aggiunto anche l'Atletico Madrid, avversario non da poco in chiave mercato. Per questo Giuntoli dovrà provare ad anticipare le mosse e pagare subito i 18 milioni della clausola rescissoria presente sul contratto oltre a trovare eventuali accordi su bonus e future rivendita. Gli azzurri sono arrivati per primi ed è un dettaglio da non trascurare, come del resto la volontà del giocatore che sarebbe più che attratto dalla possibilità di vestire la maglia che fu di Maradona. Prima di arrivare alla corte di Ancelotti l'argentino potrebbe essere girato per qualche mese all'Empoli. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.