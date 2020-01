© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli alza l'offerta per Andrea Petagna. Secondo quanto riporta oggi Sky Sport, ci sarebbero stati nuovi contatti proprio in queste ore per provare a prendere l'attaccante della SPAL.

La proposta - Questa mattina il club partenopeo ha fatto un nuovo tentativo già per gennaio, offrendo 22 milioni di euro più 2 di bonus, ma trovando ancora una volta un netto rifiuto da parte degli estensi. Ecco perché la nuova idea di Giuntoli è quella di chiudere l'accordo adesso a titolo definitivo, ma prestare il classe '95 proprio alla squadra di Semplici fino a giugno. Un'operazione in stile Rrahmani col Verona da monitorare con attenzione.