Napoli, 3 big europee su Fabián. Ma è incedibile e non ci sono clausole

Barcellona, Real Madrid e Manchester City. Sono le tre squadre - scrive la 'Gazzetta dello Sport' - che hanno bussato alla porta del Napoli per chiedere il centrocampista classe Fabian Ruiz. In questo momento, però, il club partenopeo non ha alcuna intenzione di privarsi del nazionale spagnolo, forte di un contratto valido fino a giugno 2023 e, soprattutto, dell'assenza di clausole presenti nell'accordo stipulato nell'estate 2018.