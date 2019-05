Napoli, 4-5 innesti di qualità senza svenarsi. E poi il fattore Ancelotti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Chi si aspetta un Napoli protagonista sul mercato, potrebbe restare deluso. O forse no. Perché il club di De Laurentiis non punterà ad acquistare i big, che hanno costi inaccessibili per i campani, ma si affiderà alle grandi intuizioni che hanno caratterizzato gli ultimi anni. Ci saranno, quindi, quattro-cinque innesti di qualità, che serviranno ad Ancelotti per provare a essere competitivo su tutti i fronti e far valere la sua grande esperienza. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.