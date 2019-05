Napoli, 4 colpi per Ancelotti: due terzini, un centrocampista e una punta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due terzini, un centrocampista e un attaccante: questi sono i colpi programmati in casa Napoli, a maggior ragione dopo il lungo summit di mercato a casa Ancelotti ieri mattina. Lo rivela Il Mattino di oggi, specificando che in pole per l'esterno c'è Timothy Castagne dell'Atalanta, ma nella lista ci sono anche Trippier del Tottenham e Di Lorenzo dell'Empoli. Da non sottovalutare anche il giovane Theo Hernandez del Real Madrid, che costa però 30 milioni di euro.

A centrocampo rimangono forti le idee che portano a Agustin Almendra del Boca Juniors e lo spagnolo Pablo Fornals del Villarreal: entrambe le trattative sono partite, ma le opzioni Veretout e Bennacer sono piste da tenere sempre calde per gli azzurri. Confermatissimo Zielinski, già avviati i discorsi riguardanti il rinnovo, mentre sarà ceduto Diawara. Per l'attacco permane la preferenza per Lozano, per il quale il PSV chiede però una cifra non inferiore ai 40 milioni di euro.