Napoli, 50 milioni dalle cessioni per finanziare il colpo in attacco

Priorità alle cessioni in casa Napoli, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Il ds Giuntoli è a lavoro sulle uscite, operazioni dalle quali potrà emergere un tesoretto da almeno 50 milioni da reinvestire sul mercato in entrata, con l'attaccante come obiettivo di primaria necessità.

I nomi per l'attacco - Nei giorni scorsi era stata fatta l'ipotesi James Rodriguez, ma lo stipendio del colombiano non regala spiragli per sognare. Più percorribili le piste che portano a Hirving Lozano del PSV e Rodrigo Machado del Valencia, così come quella legata all'ex Duvan Zapata.

I giocatori in uscita - Luigi Sepe nonostante il mancato riscatto può passare a titolo definitivo al Parma per una cifra di 3-4 milioni. In uscita anche Elseid Hysaj (piace all'Atletico) valutato 20 milioni e Mario Rui, su cui oltre al Benfica è da registrare l'interesse di Torino e Milan. Con offerte superiori ai 25 milioni partirà anche Amadou Diawara, mentre il futuro di Marko Rog è ancora un'incognita. Dalle cessioni, ad ogni modo, il Napoli punta ad incassare almeno 50 milioni di euro.