Napoli, 509' d'imbattibilità e un solo gol preso nel 2019: ora l'esame Juve

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Napoli riceve la capolista e punta a mantenere gli standard altissimi mostrati nell'ultimo periodo. La squadra di Ancelotti ha l'obiettivo di accorciare il distacco sulla Juventus, ma soprattutto fare il pieno d'entusiasmo e confermare i progressi visti in questi primi mesi del 2019 per presentarsi al meglio agli ottavi d'Europa League contro il Salisburgo. Il rendimento interno finora è stato notevole (33 punti) con 10 vittorie ed appena 3 pareggi e solo una Juventus che viaggia a medie record a livello europeo ha fatto meglio (35), ma per il Napoli sarà importante - in prospettiva europea e della prossima stagione - confermare la solidità difensiva trovata col cambio modulo anche contro i campioni bianconeri.

Nonostante abbia la miglior produzione offensiva d'Europa (18,6 tiri di media a partita), il Napoli non prende gol in campionato da cinque partita e con 509' d'imbattibilità (dal 65' di Napoli-Lazio), recuperi compresi, ha la striscia record della Serie A. Da quel Juve-Napoli dell'andata è cambiato molto. La squadra di Ancelotti ha metabolizzato il passaggio al 4-4-2, con gli esterni che hanno trovato una nuova dimensione in entrambe le fasi di gioco, e ha blindato la porta di Meret e Ospina. Il Napoli ha subito finora 18 reti, tre in più dei bianconeri, ma ben 10 sono arrivate nelle prime sette giornate. Nelle successive 18 giornate, il Napoli ha incassato solo 8 gol, una media di 0,4 gol subiti a partita che è la migliore del campionato. Se restringiamo il dato al solo girone di ritorno, nonostante la pesante assenza di Albiol, il Napoli nel 2019 ha incassato soltanto il gol di Immobile (ininfluente nel 2-1 alla Lazio). Merito di tutti: a partire dagli attaccanti che si sacrificano in pressione, ma anche dell'applicazione degli esterni, della nuova coppia di centrocampo, della crescita esponenziale di Maksimovic e dei laterali al fianco dell'insuperabile Koulibaly e di Meret che non ha fatto mancare interventi decisivi.