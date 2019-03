© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ci sono sei azzurri che potrebbero salutare il Napoli a fine stagione. Lo scrive 'Tuttosport', che parla di Raul Albiol, Hysaj, Allan, Diawara, Mertens e uno tra Ounas o Younes che in estate potrebbero dire addio qualora dovessero arrivare offerte adeguate.

Per quanto riguarda la sostituzione del difensore spagnolo, il nome in cima alla lista di De Laurentiis e Giuntoli è quello di Joachim Andersen, 22enne danese della Sampdoria. Se va via Hysaj, due le alternative: Manuel Lazzari della SPAL e Valentino Lazaro dell'Hertha Berlino.

A centrocampo Jordan Veretout è il calciatore nel mirino qualora il Paris Saint-Germain dovesse tornare alla carica per Allan con un'offerta da 100 milioni di euro. Attenzione, però, anche a Pablo Fornals del Villarreal.

Infine l'attacco, con Dries Mertens che potrebbe salutare a un anno dalla scadenza del contratto: contatti in corso sia per Kouamè del Genoa che per Lozano del PSV. E non è escluso che arrivino entrambi, anche perché oltre al belga in estate uno tra Ounas e Younes potrebbe uscire.