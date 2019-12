Napoli, 9 gol nelle ultime 6 gare: ora Milik è l'unica certezza

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da punto interrogativo ad unica certezza di un Napoli allo sbando che non riesce proprio a vedere la luce in fondo al tunnel. Nonostante 7 partite saltate in campionato per due infortuni muscolari, ad inizio stagione e poi di nuovo a novembre, Arek Milik è il capocannoniere del Napoli con 9 reti ed uno dei pochissimi a poter provare a sorridere in casa Napoli. Il bomber polacco, atteso alla stagione della consacrazione dopo le 20 reti dell'anno scorso, ha però iniziato con un problema all'inguine che l'ha condizionato per quasi due mesi. Al rientro ha tenuto a galla un Napoli che già scricchiolava, siglando 5 reti in 4 partite, prima di fermarsi nuovamente per un problema muscolare. Ed in quel momento s'è fermato anche il Napoli, confermando grossi problemi realizzativi, con l'ultima vittoria in campionato che ancora oggi è quella del 19 ottobre col Verona, 2-0 con la sua doppietta. Quattro partite saltate, Genoa, Milan, Bologna e Udinese, ed al ritorno tripletta al Genk e rete al Parma.

Tenendo conto delle enormi difficoltà realizzative dei vari attaccanti in organico, è ormai evidente l'esigenza di avere finalmente l'ex Ajax al 100%. Pure i numeri, nonostante i soliti contrattempi fisici, sono emblematici. Appena 689 minuti giocati in stagione, ma già a quota 9 reti, le stesse di Mertens che però ha ben 1411 minuti. Milik viaggia ad una media di un gol ogni 76 minuti, numeri da far invidia anche ai bomber del momento visto che Immobile, ad esempio, nonostante i gol a ripetizione, ha una media di una rete ogni 82 minuti. Ne era consapevole Ancelotti, che l'ha atteso ed al rientro l'ha subito lanciato titolare contro il Genk, permettendogli di portarsi a casa il pallone. Ne è consapevole anche Gattuso: nonostante il passaggio al 4-3-3 è lui l'attaccante centrale, relegando in panchina Mertens, come accadrà anche contro il Sassuolo. Sul campo dove tornò, ovviamente col gol, dopo il secondo infortunio. Il campo dove ora vuole trascinare il Napoli fuori dalla crisi.