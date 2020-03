Napoli, a Barcellona a porte chiuse ma in Spagna il virus avanza e c'è il blocco dei voli

Tra tante difficoltà proseguono le sedute a Castel Volturno. A differenza degli altri club di Serie A, che hanno interrotto anche gli allenamenti dopo lo stop ai campionati, il Napoli - come le altre formazioni italiane impegnate in Europa - è chiamato a continuare ad allenarsi in una situazione molto difficile. Meno tempo possibile al centro sportivo, distanze di sicurezza negli spazi chiusi, niente colazione o pranzo insieme, ma chiaramente è poi impossibile allenarsi senza contatto fisico ed in questo senso lo stop ai campionati e non agli allenamenti appare decisamente un controsenso.

La difficoltà maggiore resta tenere alta la concentrazione in vista della sfida di Barcellona. Ieri sono state ufficializzate le porte chiuse, ma la situazione in Spagna è purtroppo in costante peggioramento - ricordando il trend dell'Italia di qualche giorno fa - e non è da escludere il rinvio del match. Le associazioni dei calciatori italiane e spagnole, AIC e AFE, si sono rivolte insieme all'Uefa chiedendo una profonda riflessioni su tutti i calendari. Intanto la Spagna ha ordinato le prime misure per fronteggiare l'emergenza e ieri è arrivato il blocco a tutti i voli provenienti dall'Italia. "Siamo certi che il Napoli in un modo o in un altro il Napoli arriverà qui a Barcellona", le parole del presidente Bartomeu, ma il club azzurro dovrà chiedere una deroga per evitare eventualmente un approdo altrove ed un lungo viaggio in pullman. La situazione resta assolutamente da monitorare giorno per giorno.